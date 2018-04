Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza, in perioada 16 – 19 aprilie 2018, in cadrul proiectului „Carticica pentru prichindei și copii mai maricei”, manifestarea cu tema “Contele de Monte Cristo”. La activitațile manifestarii vor participa copiii de la urmatoarele ...

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” gazduiește vineri, 13 aprilie, incepand cu ora 18.00, in sala “Marin Sorescu”, prima intalnire a proiectului „Book Reading”. Tema primei intalniri va consta in prezentarea și dezbaterea romanului “Dracula”, autor Bram Stoker. Scrisa la ...

- Biblioteca Judeteana “Alexandru si Aristia Aman” din Craiova organizeaza, in perioada 26 – 29 martie 2018, in cadrul proiectului “Carticica pentru prichindei si copii mai maricei”, “Zilele Elena Farago”, manifestare dedicata implinirii a 140 de ani de la nasterea poetei ...

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” organizeaza miercuri, 21.03.2018, cu ocazia “Zilei Olteniei, incepand cu ora 12.00, in sala “Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului “Marin Sorescu, in anticamera NOBEL. Conversații cu și despre Sorescu/Conversations with marin Sorescu”, volum publicat…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” gazduiește vineri, 16.02.2018, incepand cu ora 16,30, lansarea volumului „Prin labirintul vieții. Versuri despre oameni…și pentru oameni”, autor Constantin Chelaru. Evenimentul va fi moderat de Cristina Balașoiu. Invitați vor fi: Ion Raduț, poet; prof. Carmen Ștefanescu, epigramist;…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” da startul inscrierilor in cadrul proiectului „Invațam la biblioteca”. Asemeni programelor „Carticica pentru prichindei și copii mai maricei”, respectiv „Biblioteca din Vacanța”, proiecte cu multiple ediții desfașurate pana in prezent, „Invațam la biblioteca”…