Biserica protestanta oficiala din Germania (EKD) se pregateste sa tina slujbele de Craciun in piete si pe stadioane de fotbal, pentru a se adapta la restrictiile impuse de epidemia de coronavirus, informeaza dpa citata de Agerpres. Se vor oficia liturghii si in cinematografele in aer liber cu acces auto. Pe langa prezenta multor voluntari, se […]