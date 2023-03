Cozmin Gușă: "Ofensiva asupra libertății presei a început demult, în această perioadă se dorește suprimarea ei" "Presa libera servește cetațeanului, care doar cu sprijinul acesteia poate lupta impotriva abuzurilor de orice fel, deci e limpede ca jurnaliștii care lupta pentru adevar sunt principalii inamici chiar ai celor ce vor sa impuna un climat abuziv,politicieni, forțe externe sau entitați economice prepotente.O perioada de circa 15 ani de dupa 1989 aceasta lupta s-a desfașurat la vedere, cu justiția și serviciile secrete in calitate de arbitri neutri, fapt ce a asigurat un climat agitat, dar normal, presa liberaconsolidandu-se astfel și putand avea utilitatea sociala asumata și necesara. Odata cu apariția… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

