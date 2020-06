Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul politic Cosmin Gușa acuza guvernații de luarea unor „decizii tampite”, asta in contextul in care de „cateva saptamani profesori, parinți si elevi se chinuie sa convinga guvernanții si cercurile politice de consecințele dezastruoase ale deciziei ministerului condus de Monica Anisie, alias…

- Propunere oficiala. Distribuitorii de gaze ar putea plati o noua taxa. PSD a propus in Parlament „o taxa tip Robin Hood pe supra-profitul distribuitorilor de gaze, pentru ca romanii nu trebuie sa plateasca factura incompetenței liberale”, se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a social-democraților,…

- Consultantul politic Cozmin Gusa lanseaza un scenariu grav cu privire la jocurile politice din Bucuresti. Acesta sustine ca exista un plan prin care Monica Anisie sa fie impusa la Primaria Sectorului 2, in dauna lui Cristian Popescu. Acest plan ar fi pus in scena prin mecanisme de tip "stat paralel",…

- Intr-o postare pe pagina personala de facebook, Viorica Dancila a vrut sa clarifice faptul ca a susținut intotdeauna o „justiție independenta”. "Aș vrea sa fie foarte clar pentru președintele Iohannis, dar și pentru alți politicieni care exista in special ca sa atace și sa critice: ca prim-ministru…

- Peste 3,5 milioane de cetateni ai UE au aplicat pentru statutul de rezident in Marea Britanie in cadrul sistemului de inregistrare EU Settlement Scheme (EUSS) pus de autoritatile britanice la dispozitia cetatenilor europeni care doresc sa continue sa locuiasca in regat si dupa 31 decembrie 2020.…

- "Ieșirea prezidențiala de azi a fost nu doar un atac total nedrept și profund demagogic la adresa PSD, ci și o manevra de acoperire a responsabilitații ce revine liberalilor in chestiunea proiectului de lege a autonomiei Ținutului Secuiesc. Responsabilitatea – sau mai bine zis IRESPONSABILITATEA…

- Fostul lider al PSD Viorica Dancila îi cere demisia lui Marcel Ciolacu de la conducerea interimara a PSD, "pentru modul rusinos în care a umilit românii", prin adoptarea tacita de catre Camera Deputaților a proiectului privind autonomia Ținutului Secuiesc. Dancila vorbește…

- Fostul premier Viorica Dancila susține, intr-o postare pe Facebook, ca adoptarea tacita a proiectului de lege care prevede autonomia Ținutului Secuiesc nu arata doar "lipsa de profesionalism, ci și o inconștiența politica".