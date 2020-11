Cozi de TIR-uri de opt kilometri la ieşirea din România prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria TIR-urile care au asteptat iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, in noaptea de marti spre miercuri, au format cozi de aproximativ opt kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti-Giurgiu si au avut de asteptat 100 de minute la controlul de frontiera pe sensul de iesire din Romania.



Spre dimineata, timpul de asteptare s-a redus la 60 de minute.



"Timpul mare de asteptare pentru efectuarea formalitatilor de frontiera a fost cauzat de numarul ridicat de mijloace de transport marfa care se prezinta pe sensul de iesire din Romania, dar si de triajul epidemiologic.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

