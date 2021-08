Covid la Iaşi - 10 noi cazuri de infectare. Vaccinarea „bălteşte” la 300 Inca 10 cazuri noi de infectie cu SARS COV 2 in judetul Iasi, raportate ieri de Institutul National de Sanatate Publica. De la inceputul pandemiei si pana pe 16 august, pe teritoriul judetului Iasi au fost confirmate 42.692 de cazuri cu persoane infectate cu Covid-19. In ultimele 24 de ore, nu au fost depistate cazuri de infectie cu tulpina Delta a virusului la persoane confirmate pozitiv. Dintre cazurile confirmate pozitiv si internate, in ultimele 24 de ore s-au efectuat doua externari. Tot in ultimele 24 de ore s-au inregistrat doua decese in randul persoanelor confirmate pozitiv, numarul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

