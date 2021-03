Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, admite ca Uniunea Europeana (UE) a facut greseli in elaborarea strategiei de vaccinare impotriva noului tip de coronavirus pentru statele membre, informeaza duminica dpa. "Este adevarat ca s-au facut greseli in comandarea vaccinurilor la…

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…

- In primul sau discurs de la lansarea campaniei de vaccinare in Uniunea Europeana, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut ca s-au facut greseli in strategia de achiziționare și vaccinare.

- Statele membre ale Uniunii Europene vor ca certificatele de vaccinare sa aiba același conținut și sa arate la fel in toata lumea. Potrivit comisarului european pentru sanatate, Stella Kyriakides, este nevoie de o abordare comuna asupra certificatelor de vaccinare la nivel mondial, atat in ceea ce privește…

- Guvernul va modifica strategia de vaccinare anti-COVID-19 Vlad Voiculescu Foto: Arhiva. Guvernul modifica strategia de vaccinare anti-COVID-19 și va introduce noi categorii de angajați în etapa a doua de imunizare, aflata acum în derulare, pentru ca s-a…

- Social Primaria Alexandria se implica in derularea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 ianuarie 7, 2021 14:11 Primaria Alexandria va contacta agenții economici de pe raza reședinței de județ, care deruleaza activitați in domenii ca procesare, distribuție și comercializare alimente de baza –…

- Inscrierile in platforma informatica de programare https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ se realizeaza in corelare cu cele trei etape, stabilite prin Strategia de vaccinare impotriva COVID-19, in care vor fi vaccinate grupele de populație. Pentru asigurarea accesului tuturor categoriilor de persoane…

- In plina pandemie de COVID-19, americanii stau cu ochii pe Uniunea Europeana. Jurnaliștii de la CNN au observat ca intre cele 27 de state membre au existat, in ultima vreme, mai multe neințelegeri. Situația tensionata ar putea fi salvata de campania de vaccinare impotriva noului coronavirus, cred ziariștii…