- Reinfectarea cu Covid-19 ar putea produce simptome mai puternice decat in cazul primei contagieri, arata rezultatele unui studiu al Fundatiei Oswaldo Cruz, cel mai mare centru de cercetare stiintifica din Brazilia si America Latina, relateaza joi EFE, citata de Agerpres.

- In Marea Britanie a aparut o noua varianta a SARS-CoV-2. Cunoscuta sub numele de B.1.1.7 specialiștii spun ca are un numar mare de mutații. O alta varianta, B.1.351 a fost detectata pentru prima data in Africa de Sud, iar varianta P.1 in Brazilia. Ambele variante au mutația E484K, care scade raspunsul…

- De ce unele persoane au reactii adverse mai puternice dupa inocularea cu vaccinul anti-Covid-19: Ce spun specialiștii Ionut Poeana, medic specialist nefrolog, a explicat pentru TVR de ce unele persoane au reactii adverse mai puternice dupa vaccinarea anti-Covid-19. „Sistemul imun al fiecaruia are particularitatile…

- Specialiștii trag semnale clare de alarma cu privire la cele mai ingrijoratoare mutații din cinci variante emergente de coronavirus. Noile mutații covid au fost descoperite la virusul din Africa de Sud și in Brazilia. Varianta Kent a coronavirusului, raspandit in Marea Britanie, pare sa fie supusa unor…

- Specialistii au descoperit recent opt simptome ale Covid-19, de care nu am auzit pana acum, și care completeaza lista lunga a semnalelor ca ai putea fi și tu infectat cu noul coronavirus. Opt simptome Covid-19 despre care habar nu aveai. Cele mai dese simptome Covid-19 sunt febra, durerile musculare,…

- Specialistii informeaza asupra importantei vaccinarii impotriva Covid 19. Cel mai mare spital privat din Bucuresti a deschis un centru de vaccinare coordonat de dr. Andrei Rogoz, medic specialist boli infectioase.