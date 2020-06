Astfel, un factor major in raspandirea infectiei il reprezinta o activitate aparent benigna: vorbitul (tare) in public. In cazul cantatului, lucrurile pot fi si mai periculoase, asa cum s-a intamplat pe 10 martie 2020 in statul Washington, cand 87- dintre participantii la o repetitie de cor bisericesc s-au infectat cu noul coronavirus. Lea Harmer, epidemiologist in cadrul departamentului de sanatate publica din comitatul Skagit (...)