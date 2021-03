Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 36 cazuri noi de infectare, un pacient fiind testat intr-un laborator particular. Pacienții au varste intre 14 ani și 87 de ani, iar anchetele epidemiologice sunt in desfașurare. Din pacate, autoritațile…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 33 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. 4 pacienți au fost testați in laboratoare particulare și un pacient intr-o unitate sanitara din alt județ. Pacienții au varste intre 15 ani și 92…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 45 cazuri noi de infectare cu SARS CoV2. 9 pacienți au fost testați in laboratoare particulare. Pacienții au varste intre 10 ani și 81 de ani, iar anchetele epidemiologice sunt in desfașurare.…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 37 cazuri noi de infectare cu SARS CoV2. 7 pacienți au fost testați in laboratoare particulare și 2 in unitați sanitare din alte județe, fiind inregistrat și un caz de reinfectare. Pacienții au…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 29 cazuri noi de infectare. Pacienții au varste intre 4 luni și 85 de ani, iar in cazul lor anchetele epidemiologice sunt in desfașurare. 9 pacienți au fost testați cu teste rapide, 5 pacienți au…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 31 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, 3 pacienți fiind testați in laboratoare private iar un pacient intr-o unitate sanitara din alt județ). Pacienții au varste intre 11 ani și 79 de ani,…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 29 cazuri noi de infectare (din care 14 pacienți testați in laboratoare private și un pacient intr-o unitate sanitara din alt județ). Pacienții au varste intre 22 ani și 86 de ani. Ancheta epidemiologica…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 10 cazuri noi de infectare (din care 4 pacienti testați in laboratoare private). Pacienții au varste intre 29 ani și 86 de ani. Ancheta epidemiologica este in desfașurare. Instituția Prefectului…