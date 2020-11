COVID-19: Iată câți moldoveni s-au infectat astăzi CHIȘINAU, 30 nov - Sputnik. Pe parcursul zilei de astazi au fost facute 1 074 de teste, dintre care primar - 870. Astfel, au fost confirmate 347 de cazuri de infectare cu coronavirus. Bilanțul persoanelor infectate a ajuns la 107 364. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaIn Capitala nu mai sunt paturi libere la terapie intensiva pentru COVID - 1926 de lucratori medicali au fost testați pozitiv cu COVID-19. Acum, 303 de pacienți se afla in stare grava, dintre care 46 sunt conectați la aparate de respirație asistata. In… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

