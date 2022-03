Dr. Simin Florescu transmite ca pericolul Covid-19 nu a trecut, pentru ca in spital vin in continuare cazuri grave și pentru ca vor aparea noi tulpini. ”Pericolul inca nu a trecut de tot. Noi vedem in spital, in continuare, cazuri grave – mai putine, dar grave. Lucrurile inca nu s-au finalizat. Sa speram ca nu ne vom confrunta cu o noua pandemie de altceva, pentru ca, in domeniul bolilor infectioase, lucrul acesta este in permanenta posibil”, a explicat medicul Simion Florescu, directorul medical Directorul medical al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. V. Babeș”, in cadrul…