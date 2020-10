Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta cumulata in ultimele doua saptamani a cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori este de 3,40 in municipiul Caracal, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului Olt, informeaza Agerpres.Sursa citata mentioneaza ca luni s-a intrunit in sedinta Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Doua localitati din judetul Brasov, respectiv orasul Victoria si comuna Cristian, au depasit pragul de 4 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Alte cinci au o incidenta cumulata a cazurilor de peste 3 la mia de locuitori, a informat astazi Institutia Prefectului, potrivit Agerpres. Alte 14 localitati,…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost confirmate 73 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cu 25 in minus fața de situația anterioara, dupa ce s-au efectuat 500 de teste. Potrivit Instituției Prefectului, astazi dimineața, in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou”…

- Incidenta cumulata a cazurilor confirmate de COVID-19 la 1.000 de locuitori pentru ultimele 14 zile, in judetul Brasov, este de 1,64, in 21 de localitati acest indice fiind mai mare de 1,5 la mia de locuitori, a informat, vineri, Institutia Prefectului.Conform sursei citate, cea mai mare incidenta…

- In județul Suceava, incidența cumulata a cazurilor de infectare a crescut, astazi, la 1,36 la mia de locuitori. La raportarea oficiala de ieri, incindența infecțiilor cu noul coronavirus din județ a fost de 1,25 la mia de locuitori. Prin intermediul unui comunicat de presa, Prefectura Suceava a facut…

- Direcția de Sanatate Publica București anunța ca incidența cazurilor de COVID-19 la 14 zile in Capitala este de 2,89 la mia de locuitori. Aceste cifre sunt valabile pentru joi, 15 octombrie.Datele folositein stabilirea indicelui sunt urmatoarele:Numar totalde persoane nou pozitivate in ultimele 14 zile…

- Ziarul Unirea Județul Alba, printre cele 15 județe cu trend ascendent. INSP: In 11 județe și București – rata de incidența cumulata este de peste 100 de cazuri de COVID-19/ 100.000 locuitori Peste 30% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat, saptamana trecuta, in București, Iași, Cluj, Timiș…

- Potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii Suceava, din cele 114 de unitați administrativ teritoriale din județ 27 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 25 au cate un caz in evoluție, 40 au sub cinci cazuri in evoluție, 11 au sub zece cazuri in evoluție iar 11 au peste zece cazuri…