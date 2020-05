Teama și restricțiile de deplasare instituite de autoritați au condus la o situație rar intalnita in Dolj. Plafoanele Casei de Asigurari de Sanatate pentru analize medicale au ramas neconsumate. Daca, de regula, oamenii stau la rand sa prinda analize decontate de CAS, coronavirusul i-a ținut departe pe mulți pacienți de laboratoarele medicale. Frica de a contracta infecția este, cu siguranța, unul dintre motive. La aceasta se adauga, insa, și restrangerea activitații in centrele medicale, inchiderea ambulatoriilor in perioada de urgența și limitarea internarilor in unitațile medicale. Suma ramasa…