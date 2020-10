Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, la sfarșitul saptamanii curente, o Ordonanta de Urgenta privind acordarea unor ajutoare de stat pentru TAROM si Blue Air, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, relateaza Agerpres. El a precizat ca Ordonanta de Urgenta adoptata are in vedere instituirea cadrului legal…

- Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanta de Urgenta privind acordarea unor ajutoare de stat pentru TAROM si Blue Air, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. El a precizat ca Ordonanta de Urgenta adoptata are in vedere instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat societatii…

- Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanta de Urgenta privind acordarea unor ajutoare de stat pentru TAROM si Blue Air, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, scrie Agerpres.El a precizat ca Ordonanta de Urgenta adoptata are in vedere instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare…

- Ordonanta de Urgenta adoptata are in vedere instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat societatii comerciale Compania Nationala TAROM SA si societatii comerciale Blue Air Aviation SA pentru compensarea pierderilor provocate de pandemia de COVID-19. "Este vorba de o Ordonanta…

- Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanta de Urgenta privind acordarea unor ajutoare de stat pentru TAROM si Blue Air, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca.El a precizat ca Ordonanta de Urgenta adoptata are in vedere instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de…

- Proiectele de acte normative adoptate in cadrul ședinței Guvernului Romaniei din 7 august 2020 I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere…

- Ministerul Finantelor ar putea garanta imprumuturi in valoare de 600 de milioane de lei pentru operatorii aerieni TAROM si Blue Air, in contextul pierderilor inregistrate de acestea in urma pandemiei, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii…

- „Valoarea creditului destinat achizitiei unei locuinte care se incadreaza in categoria prevazuta la alin. (1^2) si (1^3) este de maximum 140.000 EUR, echivalent lei, garantat de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 60% din valoarea creditului, exclusiv dobanzile, comisioanele…