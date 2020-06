Stiri pe aceeasi tema

- Costin Marculescu a fost gasit mort, miercuri seara, in locuința sa. Trupul lui a fost gasit fara suflare in cada. Acesta nu mai fusese vazut de mai mult de trei zile. Din primele informații, vecinii au fost cei care au anunțat administratorul blocului ca pe palier miroase ingrozitor și ca actorul nu…

- Costin Marculescu a murit! Actorul nu mai fusese vazut de mai multe zile, iar vecinii au alertat Poliția. Potrivit unor surse, Costin Marculescu a fost gasit in cada, in stare de putrefacție, dupa ce pompierii au spart...

- Multe vedete de la noi sau din lume au fost testate atat pozitiv cat și negativ cu CoVid19 insa ce a pațit DJ Bia – Bianca Marciuc intrece toate poveștile din “1001 de nopți” care de multe ori pareau cusute cu ața alba. Romanca mutata pe alte melaeguri pentru a fi DJ are o poveste... Read More Post-ul…

- Actorul și comediantul Jerry Stiller, celebru pentru rolurile din „Seinfeld” și „The King of Queens”, s-a stins din viața la varsta de 92 de ani. Anunțul a fost facut de fiul sau, actorul Ben Stiller, pe pagina sa de Twitter. „Sunt trist sa va anunț ca tatal meu, Jerry Stiller, s-a stins din viața,…

- Scriitoarea Ioana Chicet-Macoveiciuc, autoarea blogului Prințesa Urbana, este in doliu dupa ce tatal soțului ei a murit din cauza infecției cu coronavirus. „Am primit vestile triste pe care niciun copil nu vrea sa le afle vreodata despre parintele lui. Sa il odihneasca Dumnezeu intr-un loc fara durere.…

- Drama in Italia, dupa ce Sergio Rossi a murit pe 2 aprilie, la 84 de ani. Designerul de pantofi a fost internat in urma cu mai multe zile intr-un spital din Cesena, Italia, dupa ce a fost infectat cu coronavirus Lumea creatorilor de pantofi pentru femei este in doliu dupa ce celebrul Sergio Rossi, care...…

- In perioada in care toata lumea sta acasa vine o veste trista de la Bollywood, acolo unde sta de ceva ani Iulia Vantur impreuna cu iubitul ei, starul internațional Salman Khan. Romanca a publicat un mesaj trist pe rețelele de socializare din care reiese ca o persoana foarte draga din familia starului…

- Doliu in lumea teatrului și filmului romanesc! Pe 13 martie, cu o zi inainte sa implineasca 74 de ani a trecut in lumea drepților actrița Carmen Galin. Aceasta s-a facut remarcata prin multe filme printre care “Saltimbancii”, “Fram, ursul polar” sau “Ilustrate cu flori de camp”. Actrița a avut o viața…