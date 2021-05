Stiri pe aceeasi tema

- Costel Alexe, fostul ministru al Mediului, inculpat de DNA in dosarul in care e acuzat ca ar fi luat șpaga 22 de tone de tabla de la combinatul siderurgic Liberty Galați, ramane cu masura preventiva a controlului judiciar,dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție i-a respins joi plangerea. Decizia…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv, joi, ca nefondata, cererea DNA de plasare sub control judiciar a Elenei Udrea. ”Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie impotriva incheierii din…

