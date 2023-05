Stiri pe aceeasi tema

- Ajutor financiar pentru tinerii parinți! Se aloca voucherele in valoare de 2.000 lei pentru a putea achiziționa produse de ingrijire pentru nou – nascuți. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a efectuat astazi plațile aferente trusourilor pentru nou – nascuți pentru un numar total de aproximativ…

- Familia lui Michael Schumacher planuiește sa dea in judecata publicația germana „Die Aktuelle”, care a pretins ca se afla in posesia primului interviu cu legendarul pilotul de la accidentul suferit la schi in decembrie 2013. Era vorba, bineinețels, despre un fals, situație care a scandalizat familia…

- Autoritațile suedeze au dispus ca Kathleen Poole, nascuta in Marea Britanie, in varsta de 74 de ani, sa plece dupa ce cererea sa de ședere in țara dupa Brexit nu a fost acceptata, a declarat familia sa, pentru BBC . Femeia locuiește in Suedia de 20 de ani. Aceștia au spus ca este „rușinos” ca Suedia…

- Romanul Alexandru Hegyi, al carui caz a devenit de notorietate dupa ce i-a fost refuzata cazarea la un hotel din Tilburg, Olanda, din cauza nationalitatii sale, sustine ca a primit un mesaj din partea platformei de rezervari prin care Booking anunta ca a renuntat la colaborarea cu acel hotel. De altfel,…

- Romanul Alexandru Hegyi, al carui caz a devenit de notorietate dupa ce i-a fost refuzata cazarea la un hotel din Tilburg, Olanda, din cauza nationalitatii sale, sustine ca a primit un mesaj din partea platformei de rezervari prin care Booking anunta ca a renuntat la colaborarea cu acel hotel. De altfel,…

- Dupa ce a asistat la doua falimente majore in 2 ani și s-a scuzat in Parlament ca City Insurance sau Euroins i-au ascuns dosare de dauna ori nu i-au furnizat la timp date financiare pentru a le calcula solvabilitatea și riscurile cedate in reasigurare, conducerea ASF incearca acum sa ceara cat mai multe…

- Jandarmii buzoieni s-au numarat printre cei care au sarit in ajutorul unei familii din Candești, afectate in urma unui incendiu care le-a distrus casa, printre persoanele afectate fiind și doi copii (vezi AICI detalii despre incendiu). ,,In data de 16.03.2023, un incendiu puternic a distrus o locuința…

- Pentru Ștefan Stan, viața a fost nedreapta! In varsta de 35 de ani, soț, tata, fost sportiv de performanța, Ștefan a suferit un cumplit accident rutier, in urma caruia medicii i-au pus diagnosticul de paraplegie. Asta se intampla in urma cu trei ani, pe 31 august 2019, iar de atunci Ștefan a inceput…