Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un summit SUA-Rusia apreciat drept „constructiv”, Washingtonul „pregatește”noi sancțiuni impotriva Moscovei, pe care o acuza ca l-a otravit pe opozantul lui Putin, Alexei Navalnii, a anunțat duminica, 20 iunie, consilierul lui Joe Biden pentru securitate naționala, Jake Sullivan. „Pregatim o alta…

- Moscova vrea ca SUA sa ridice sanctiunile împotriva companiilor rusesti în schimbul continuarii participarii sale la Statia Spatiala Internationala (ISS) si dupa 2025, relateaza Agerpres."Fie cooperam, si atunci sanctiunile trebuie retrase imediat, fie Rusia se va baza pe propria…

- Ofensiva anti-vaccin continua. Exista un soi de oameni care sunt atat de suparati pe vaccin incat ar fi in stare sa declanseze un razboi atomic impotriva vaccinarii. Printre ei se afla si cativa medici, care aparent ar demonstra, prin simpla lor atitudine, ca vaccinul anti-covid este cel mai rau lucru…

- Excepție nu face nici alianța dintre PCRM și PRSM, care astazi este intruchipata de Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. © Sputnik / Miroslav RotariPAS sau blocul PCRM-PSRM: Cine va obține mai multe mandate dupa alegeriBineințeles ca alianța dintre partidului lui Vladimir Voronin…

- CHIȘINAU, 20 mai – Sputnik. Ministrul rus ce Externe, Serghei Lavrov, a declarat dupa discuțiile de la Reykjavik cu secretarul de stat american, Anthony Blinken, ca parțile rusa și americana ințeleg necesitatea „de a depași situația nesanatoasa care s-a creat in relațiile dintre Moscova și Washington…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Dupa ce miercuri actorii de la Teatrul "Luceafarul" din Chișinau au protestat, nemulțumiți ca nu-și pot desfașura activitatea, astazi și artiștii de la Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Balți au manifestat. Cu maști albe in maini, ei au transmis un mesaj sugestiv:…

- CHIȘINAU, 9 apr – Sputnik. Acțiuni in dosarele pornite pe obținerea frauduloasa a cetațeniei romane au continuat astazi la cateva adrese. CNA a efectuat percheziții la Just Consult și Document Park. In urma acestora, ofițerii de urmarire penala ai CNA și procurorii anticorupție au ridicat…