Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in municipiul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca incidentul a avut loc pe strada Egalitații, zona Nicolina. O fetita a fost acroșata de oglinda unui autoturism. La fața locului a intervenit un echipaj de prim ajutor.…

- Cristinei Ich nu-i priește deloc aerul de la Londra! Plecata in scop profesional, dar și ca sa se relaxeze in orașul de pe Tamisa, Cristina Ich a acuzat pe toata durata șederii ei in capitala Marii Britanii o stare de anxietate și de rau, inexplicabila. In cinci zilei a dormit doar 10 ore și de […]…

- Dupa o perioada de acalmie, cateva luni, perioada in care nu s-au mai semnalizat atacuri sau prezente ale ursilor in localitatile din judetul Neamt, situatia s-a schimbat recent. De cateva zile, un exemplar, nu se stie cu exactitate daca este vorba de unul singur sau mai multe, bantuie prin comuna Tazlau,…

- DE VIZIONAT… In curand, barladenii vor avea bucuria de a viziona o piesa de teatru scrisa de marele William Shakespeare. „A 12-a noapte” este acum in pregatirea actorilor barladeni, care sub indrumarea tanarului si talentatului regizor Stefan Alexiu, sunt in faza citirii textului si a interpretarii,…

- Chiar daca se afla in plin divorț cu Anamaria Prodan, antrenorul de fotbal se bucura din plin de toate momentele petrecute langa actuala lui partenera de viața, care urmeaza ca lunile urmatoare sa-i daruiasca cel de-al treilea copil. Acesta urmeaza sa mai aiba inca un baiețel, iar pe rețelele de socializare…

- Petrecere mare in familia Corduneanu. Joi seara, casa interlopului din Iași a fost plina. In sufragerie a concertat la ”rece” Tzanca Uraganu, unul dintre cei mai indragiți maneliști Petrecere mare in sufrageria lui Adrian Corduneanu, cunoscutul interlop ieșean. Joi seara, vila lui ”Beleaua”, așa cum…

- Dupa ce l-a luat la bataie pe Gabi Badalau in timpul unei petreceri, Bianca Dragușanu s-a filmat la sala, chiar in timpul antrenamentelor in care a invațat cum sa se bata chiar și cu barbații! Iata cu ce vanatai s-a ales in urma exercițiilor! Bianca Dragușanu pare genul de persoana pe care ai putea…

- TRAIRE… Credincioșii catolici din municipiul Husi au sarbatorit in aceasta noapte Invierea Domnului! Aceștia au venit in numar mare in cele doua Biserici din oraș, Sfantul Anton – din centrul orașului și Nașterea Sfintei Fecioare Maria, din cartierul Corni, iar atmosfera in lacașe a fost una deosebit…