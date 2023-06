Corul regal susţine un concert de muzică sacră la Ploieşti N.D. Corul Regal va evolua vineri, 30 iunie 2023, incepand cu ora 19:00, in Sala Ion Baciu a Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, in cadrul concertului intitulat ”O Magnum Mysterium”, intrarea fiind libera- in limita locurilor disponibile. Corul Regal este un ansamblu de tineret aflat sub Inaltul Patronaj al principelui Radu și decorat de catre Margareta, Custode al Coroanei Romane. Alaturi de Corul Regal și dirijorul Razvan Apetrei, vor evolua dirijorii Eduard Dinu și Daniela Cotoroana, precum și sopranele Isabela Stanescu, Ana-Maria Bercu, Ana-Maria Ivan, Daniela Ciuciu, altista Lelia… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

