Corul Juvenes Ecclesiae din Iași au fost primiți la Vatican Tinerii din Corul „Juvenes Ecclesiae” de la Catedrala romano-catolica din Iași au fost primiți de papa Francisc, miercuri, la audiența generala saptamanala, la finalul careia suveranul pontif s-a rugat pentru pacea in Ucraina. Cu aceasta ocazie, in aula Paul al VI-lea din Cetatea Vaticanului, papa Francisc și tinerii ieșeni au rememorat episoade din calatoria apostolica pe care suveranul pontif a facut-o in Iași. La audiența din aceasta saptamana, papa Francisc a transmis salutul sau pelerinilor anglofoni, francofoni, polonezi, portughezi prezenți la acest eveniment. Rugaciune pentru pace in Ucraina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

