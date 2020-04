Coronavirusul pune la încercare forţele armate ale Europei (Reuters) Fortele armate de pe tot cuprinsul Europei si-au redus operatiunile si au impus reguli si mai stricte personalului, in incercarea de a limita raspandirea noului coronavirus in randul militarilor, care de multe ori traiesc si lucreaza in spatii inchise, ceea ce ii face mai vulnerabili la infectare, scrie luni agentia Reuters. Impiedicarea proliferarii bolii printre militari este importanta atat pentru securitatea nationala, cat si pentru ca in multe tari o serie de unitati specializate ale fortelor terestre, navale si aeriene au fost chemate sa ajute guvernele sa combata virusul, noteaza Reuters.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemic a ajuns la 202 morti in Statele Unite ale Americii si se inregistreaza peste 12.000 de cazuri de coronavirus.Autoritatile din Statele Unite au raportat in total 202 decese cauzate de coronavirus si 12.296 de cazuri de infectare, informeaza agentia de presa Reuters. Cele…

- Epidemia de coronavirus va provoca o scadere de 5%-15% a investitiilor straine directe, fata de estimarile anterioare, rezultand numai o crestere marginala in perioada 2020-2021, cele mai afectate urmand sa fie sectoarele auto, aerian si energetic, arata un raport al Natiunilor Unite. Conferinta…

- Marea Britanie, Franta si Germania vor furniza 'sprijin material si financiar' Iranului, una din tarile cele mai afectate de epidemia de coronavirus, au anuntat luni ministerele de externe din cele trei tari, intr-un comunicat comun citat de AFP, Reuters si dpa, potrivit Agerpres.Cele trei…

- Nivelul de risc privind coronavirusul in Uniunea Europeana a trecut de la moderat la ridicat. Declaratia a fost facuta de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP si Reuters, citeaza Agerpres.

- In ultimul an, in China au aparut de trei ori mai multi noi miliardari decat in SUA, gratie averilor facute in sectoarele medicamentelor si divertismentului online, arata un clasament al celor mai bogati oameni din lume publicat miercuri de institutul de cercetare Hurun, transmite Reuters, conform…

- Danemarca a anuntat luni ca isi va retrimite personalul militar la baza irakiana al-Asad la 1 martie pentru a relua instruirea fortelor de securitate irakiene in lupta impotriva organizatiei jihadiste Statul Islamic, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Statul nordic membru al NATO a retras…

- Rebelii sirieni susținuți de Turcia au atacat sambata pozițiile deținute de forțele guvernamentale la nord-est de orasul Alep, au declarat surse rebele și o organizatie de monitorizare a razboiului din Siria, potrivit Reuters.Atacul s-a concentrat pe un teritoriu din apropierea orașului al-Bab,…

- Preturile petrolului au scazut joi cu 3%, la un nou minim al ultimelor trei luni, din cauza temerilor legate de posibilul impact economic al epidemiei provocate de coronavirusul din China, care continua sa se extinda la nivel global, in timp ce piata ia in considerare si posibilitatea ca OPEC sa…