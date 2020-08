Presedintele SUA Donald Trump a anuntat marti un contract de 1,5 miliarde de dolari pentru livrarea a 100 milioane de doze de vaccin experimental al companiei americane de biotehnologie Moderna, al saselea contract de acest gen dupa luna mai, relateaza miercuri France Presse.



"In aceasta seara am placerea sa va anunt ca am ajuns la un acord cu Moderna pentru fabricarea si livrarea a 100 milioane de doze de vaccin contra coronavirusului. Guvernul federal va fi proprietarul acestor doze de vaccinuri, noi le cumparam", a declarat Donald Trump intr-o conferinta de presa la Casa Alba.

…