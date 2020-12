Stiri pe aceeasi tema

- Germania, lovita de al doilea val al epidemiei de COVID-19, a atins vineri pragul de 1 milion de persoane testate pozitiv la noul coronavirus, intr-o Europa ce relaxeaza cu prudenta restrictiile, transmite agerpres.ro.

- Numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 a ajuns la 50 de milioane la nivel global, conform unei analize Reuters. Cel de-al doilea val al pandemiei s-a produs in ultimele 30 de zile și reprezinta un sfert din totalul imbolnavirilor in lumea intreaga. Potrivit datelor Reuters, octombrie a fost cea…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson, transmit Reuters si AFP. ''Aceste masuri din…

- Elvetia a anuntat duminica restrictii mai dure pentru a tine sub control al doilea val al epidemiei de coronavirus, care includ obligatia de a purta masca la nivel national si interzicerea adunarilor cu participare numeroasa de oameni, transmite Reuters preluat de news.roAdunarile de peste…

- Italia a inregistrat 8.804 de noi infectii cu coronavirus in ultimele 24 de ore, a anunțat joi Ministerul Sanatatii, cel mai mare numar zilnic de la inceputul pandemiei. Miercuri, au fost raportate 7.332 de cazuri, relateaza Reuters.De asemenea, numarul deceselor a explodat. Joi s-au inregistrat…

- Comisia Europeana a cerut astazi statelor membre sa accelereze pregatirile pentru a combate noul val al pandemiei de coronavirus și a recomandat adoptarea unor masuri unitare la nivelul intregului bloc comunitar pentru distribuirea vaccinurilor anti-Covid atunci cand acestea vor fi disponibile, scrie…

- Ministrul italian al sanatatii Roberto Speranza a anuntat duminica pregatirea introducerii de noi restrictii la nivel national ca raspuns la cresterea recenta a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Într-un interviu acordat canalului public…

- Numarul zilnic de imbolnaviri de COVID-19 a atins un nou record marti in Rusia, determinand Moscova sa ia masuri prin restrictionarea accesului studentilor si varstnicilor la reteaua de transport public a orasului, relateaza Reuters, citata de agerpres. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat…