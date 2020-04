Stiri pe aceeasi tema

- Începând cu 30 martie, cei aproximativ 20 de milioane de locuitori ai Moscovei și ai suburbiilor sale se vor alatura celor trei miliarde de ființe umane supuse unor restricții stricte pe întreaga planeta. Aceasta masura îi vizeaza în prezent doar pe locuitorii capitalei…

- Vești proaste din Republica Moldova. Primul deces cauzat de coronavirus a fost inregistrat in Republica Moldova. Anuntul a fost facut de catre Ministra Sanatatii, Viorica Dumbraveanu.Citește și: VIDEO O romanca BLOCATA la granița amenința romanii: 'Voi o sa muriți! Voi sunteți caini pentru…

- Instituirea starii de urgenta este determinata de raspandirea rapida in regiune a epidemiei declansate de noul coronavirus si evolutia situatiei epidemiologice in republica, dar si de definirea de catre OMS a gradului "foarte ridicat" al pericolului legat de aceasta pandemie.Anunțul a fost facut, inca…

- Ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale Viorica Dumbraveanu a anuntat Cod Portocaliu de Covid-19. Anuntul a fost in urma cu cateva momente in aceasta dimineata in cadrul sedinței Comisiei naționale extraordinare de sanatate publica.

- Joi dupa-amiaza, au fost momente de panica la Tribunalul Bucuresti! Un detinut care se afla in incinta instantei de judecata a sustinut ca este suspect de coronavirus. La scurt timp, sedintele de judecata s-au suspendat si zeci de oameni au fost evacuati. Medicii au facut anuntul in cazul detinutului!…

- Primul caz de coronavirus, confirmat in Romania. In aceasta seara, potrivit Digi24, a fost confirmat oficial in Romania primul pacient confirmat ca fiind infectat cu coronavirus. Este vorba despre o persoana care a intrat in contact cu italianul infectat cu coronavirus, in varsta de 71 de ani. La ora…

- O turista din Bergamo aflata in vacanța cu prietenii la Palermo a avut rezultat pozitiv la testul pentru coronavirus, potrivit agenției Ansa. Este primul caz de coronavirus confirmat in sudul Italiei.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 5: 'Nu ai cum sa fii liberal sau progresist…

- In Germania, a fost confirmata in cursul noptii prima infectie cu coronavirus. Este vorba despre un barbat din Bavaria, aflat in stare clinica buna, monitorizat si izolat. Anuntul pentru presa a fost facut de un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii din Munchen. (Rador/FOTO romania-actualitati.ro)