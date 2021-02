Starea de urgenta in sanatatea publica in Republica Moldova se prelungeste pana in data de 15 aprilie, cu posibilitatea revizuirii acesteia, conform unei decizii aprobate luni de Comisia nationala extraordinara de sanatate publica (CNESP), care constata ca situatia epidemiologica ramane nefavorabila pe teritoriul tarii, relateaza Deschide.md. In a sasea saptamana din 2021, comparativ cu saptamana precedenta, numarul de cazuri de infectii cu SARS-CoV-2 a crescut cu 17,9%. In ultimele 14 zile, in 9 raioane a fost instituit codul portocaliu (Cahul, Causeni, Donduseni, Falesti, Rezina, Riscani, Soroca,…