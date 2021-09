Coronavirus: Republica Moldova reinstituie starea de urgenţă în sănătate publică Republica Moldova instituie incepand de vineri starea de urgenta in sanatate publica la nivel national pentru o perioada de 50 de zile, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de COVID-19, a anuntat joi ministrul sanatatii, Ala Nemerenco, relateaza presa de peste Prut. "Incepand cu 11 septembrie persoanele de la 18 ani si mai mult vor avea acces la evenimentele desfasurate in aer liber si de asemenea la evenimente in spatii inchise. Va fi solicitat certificatul de vaccinare valabila daca au trecut cel putin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau prezentarea unui test negativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

