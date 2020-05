Stiri pe aceeasi tema

- Cehia va redeschide de marti toate trecerile de frontiera cu Germania si Austria si va pune capat controalelor generalizate, insa calatoriile in scop turistic ale strainilor raman restrictionate, a comunicat luni Ministerul de Interne, potrivit Reuters.Calatorii vor trebui totusi sa aiba asupra…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis, vineri seara, intr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook , ca „batalia” cu noul coronavirus nu a fost castigata inca si depinde de comportamentul fiecaruia cat de aproape este momentul revenirii la o viata normala. „Aceasta batalie cu noul coronavirus…

- Doi jucatori ai clubului Dynamo Dresden din Bundesliga 2 au intrat in carantina. Dresden nu va putea juca saptamana viitoare cand competitiile din Germania ar fi trebuit sa se reia, daca va ramane doua saptamani in carantina.Citește și: Ministerul de Interne: In ce condiții vom putea calatori…

- Rusia a fost acuzata pe scara larga de faptul ca a ascuns gravitatea epidemiei de coronavirus , dar recent Kremlinul a lasat sa se vada adevarata amploare a crizei prin amanarea paradei anuale a Zilei Victoriei de la data tradiționala de 9 mai pana la inceputul lunii septembrie. Aceasta nu a fost o…

- Bulgaria a decis interzicerea temporara a intrarii cetatenilor tuturor tarilor terte pe teritoriul sau prin trecerea frontierei pe cale aeriana, maritima, feroviara sau rutiera, a anuntat sambata Ministerul de Interne bulgar, informeaza BTA, potrivit Agerpres.De asemenea, este suspendata intrarea…

- Germania elaboreaza o lista de masuri - printre care obligativitatea purtarii mastilor sanitare in locuri publice, limitarea adunarilor si accelerarea anchetelor epidemiologice - a caror punere in practica ar urma, potrivit autoritatilor de la Berlin, sa permita renuntarea treptata, incepand cu 19 aprilie,…

- Republica Ceha va inchide granitele pentru calatorii care vin din tari cum sunt Franta, Germania, Austria si Marea Britanie si va interzice de asemenea intrarea cetatenilor straini venind din alte tari de risc pentru a limita raspandirea noului coronavirus Covid-19, a anuntat joi premierul ceh Andrej…