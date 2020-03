Stiri pe aceeasi tema

- Premierul vietnamez Nguyen Xuan Phuc a declarat luni ca locuitorii din Hanoi si Ho Si Min ar trebui sa se pregateasca pentru carantina, in conditiile in care numarul de infectari cu noul tip de coronavirus a crescut in cele mai mari orase ale Vietnamului, informeaza dpa potrivit Agerpres. "Hanoi…

- Premierul italian, Giuseppe Conte, a anuntat sambata seara ca vor fi distribuite bonuri alimentare celor mai defavorizate persoane, afectate in special de oprirea economiei italiene din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza AFP. Guvernul a deblocat fonduri de circa 400 de milioane de euro…

- Epidemia de coronavirus din Italia a dus la masuri fara precedent: intreaga țara intra in carantina, iar participarea la adunari publice este interzisa. Premierul italian Giuseppe Conte a anunțat ca masurile de carantina luate in cadrul epidemiei vor fi valabile pe tot teritoriul țarii. Bilanțul actual…

- Italia a extins carantina din cauza epidemiei de coronavirus la nivelul intregii tari, incepand de marti dimineata, premierul Giuseppe Conte afirmand ca oamenii vor putea calatori numai in interes de serviciu sau pentru urgente de familie, relateaza BBC.

- Orice persoana care va intra in Israel va trebui sa stea in carantina doua saptamani pentru a opri raspandirea noului coronavirus in tara, a anuntat luni premierul Benjamin Netanyahu, citat de AFP. "Dupa o zi de discutii dificile, am luat o decizie: toti cei care vin in Israel din strainatate vor fi…

- Premierul liberal interimar, Ludovic Orban, a atras, vineri, atenția romanilor aflati in tari afectate de coronavirus sa evite orice deplasare care nu este necesara. El a afirmat ca nu li se va interzice sa vina in tara de sarbatori, dar trebuie sa stie ca vor sta in carantina fie la spital, fie acasa.…

- Primii pasageri de pe nava Diamond Princess, unde 542 de oameni, inclusiv un roman, s-au infectat cu noul coronavirus, au inceput debarcarea, miercuri, dupa 14 zile de carantina, scrie BBC News.Pasagerii de pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in largul Japoniei de doua saptamani…

- Marele Premiu de Formula 1 al Vietnamului, organizat in premiera, va avea loc conform planificarii pe data de 5 aprilie la Hanoi, in ciuda epidemiei de coronavirus din China, au anuntat, marti, organizatorii cursei, citati de AFP. "Cursa va avea loc asa cum a fost stabilit. Noi urmarim cu atentie…