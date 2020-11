Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile britanice au decis marti sa relaxeze pentru cateva zile in preajma Craciunului restrictiile impotriva epidemiei de COVID-19, pentru a permite reuniunile de familie, transmite AFP, potrivit Agerpres. Trei gospodarii diferite se vor putea reuni in acelasi loc, pe o perioada de cel…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat luni revenirea, la inceputul lui decembrie, dupa patru saptamani de reintrare in lockdown, la o strategie locala impotriva noului coronavirus, insotita de un program masiv de depistare, relateaza AFP. Șeful guvernului de la Londra a avertizat ca restrictiile…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat miercuri seara, cu o majoritate covarsitoare, intrarea Angliei in al doilea lockdown pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, masura care va ramane in vigoare 30 de zile. Dupa patru ore de dezbateri, parlamentarii britanici…

- 492 decese in ultimele 24 de ore Camera Comuna a parlamentului britanic a aprobat miercuri seara, 4 noiembrie, cu o majoritate covarsitoare, intrarea Angliei in al doilea lockdown pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, masura care va ramane in vigoare 30 de zile, transmite…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson , transmit Reuters si AFP, citate de agerpres. ''Aceste masuri din toamna vizand…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a prezentat luni un nou sistem de restrictii antiepidemice destinat Angliei, cu trei niveluri de alerta - risc mediu, risc ridicat si risc foarte ridicat, informeaza Sky News, citata de Mediafax. In zona de risc mediu intra o mare parte a Angliei, inclusiv Londra.…

- Incepand de luni devine ilegala nerespectarea izolarii impuse de autoritatile sanitare, ca masura de control asupra unui celui de-al doilea val de COVID-19, dupa ce numarul contagierilor a depasit 6.000 de cazuri pe zi in aceasta tara. Amenzile pentru nerespectarea carantinei incep de la 1.000 de…

- Numarul infectarilor zilnice cu coronavirus in Marea Britanie ar putea ajunge la 50.000 și numarul deceselor la peste 200 intr-o singura zi la jumatatea lunii octombrie, avertizeaza specialiștii in sanatate din Regat, relateaza Washington Post.Consultantulguvernului pe probleme științifice, Patrick…