Coronavirus Franța: Concertele-test de la Paris şi din Marsilia, amânate până în mai Concertele-test de la Paris si Marsilia au fost amânate în vederea stabilirii unor protocoale sanitare sigure pentru realuarea spectacolelor. Cursa contra cronometru a fost încetinita din cauza celei de-a treia carantine, a precautiilor politice si a lentorii administratiei franceze, dar concertele-test prevazute la Accor Hôtels Arena din Paris si la Le Dômel din Marsilia sunt mentinute. La Barcelona, un concert-test cu 5.000 de persoane cu masca a avut loc pe 27 martie, potrivit Le Figaro. "La Marsilia, cercetatorii de la Inserm asteapta autorizatii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

