- Mutatiile din Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia ale virusului SARS-CoV-2 reprezinta un risc foarte ridicat pentru Europa, intrucat ele sporesc transmisibilitatea virusului, avertizeaza Centrul European pentru Controlul Bolilor. Organismul european indeamna statele UE sa impunp restricții mai…

- Joe Biden vrea sa inaspreasca restricțiile de calatorie in SUA cand preia funcția de președinte, care sa vizeze persoanele care vin sau tranziteaza anumite țari, inversand astfel o masura de relaxare adoptata de Donald Trump. Presedintele ales Joe Biden intentioneaza sa prelungeasca rapid restrictiile…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat marti ca a primit din partea companiei AstraZeneca o cerere de autorizare conditionata pe piata europeana a vaccinului sau dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 in colaborare cu Universitatea Oxford. Informatia a fost confirmata si de presedinta Comisiei…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat, astazi, ca a primit solicitarea de aprobare a vaccinului anti-Covid-19 produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford.Solicitarea va fi analizata in regim de urgența, iar o recomandare ar putea fi emisa undeva, in jurul datei de 29 ianuarie, cand ar…

- Agenția Europeana a Medicamentului a anunțat, marți, ca a primit solicitarea de aprobare a vaccinului impotriva coronavirusului produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford, relateaza Reuters, citata de HotNews.ro. Solicitarea AstraZeneca va fi analizata in regim de urgența, Agenția Europeana a medicamentului…

- Pfizer Inc și BioNTech anunța ca vaccinul lor antiCOVID-19 pare sa acționeze impotriva unei mutații cheie in noile variante extrem de transmisibile ale coronavirusului descoperite in Marea Britanie și Africa de Sud, potrivit unui studiu de laborator realizat de producatorul american preluate de Reuters.…

- Marea Britanie a inregistrat peste 1.000 de decese provocate de COVID-19 pentru prima data din luna aprilie, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Marea Britanie se afla in carantina nationala in incercarea de a tine sub control infectarile cu noua tulpina. Cel patru tari care alcatuiesc Regatul…

- Centrul European al Preventiei si Controlului Bolilor (ECDC) a indemnat vineri statele membre ale Uniunii Europene (UE) sa ia imediat masuri decisive in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, pentru a evita o blocare a serviciilor lor medicale, relateaza Reuters, relateaza News.ro.Citește…