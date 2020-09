Premierul britanic Boris Johnson si-a indemnat joi conationalii sa dea dovada de "duritate" in prezent pentru a se putea bucura de Craciunul mult indragit, comparand pandemia de coronavirus cu o camila cu doua cocoase, relateaza AFP si dpa.



"Deci am putea opri a doua cocoasa a dromaderului, am putea aplatiza a doua cocoasa. Dromader sau camila? Nu-mi mai aduc aminte daca dromaderul sau camila are doua cocoase. Hmmm. Verificati", a declarat premierul pentru tabloidul The Sun.



Dromaderul sau camila africana are o singura cocoasa, iar camila asiatica, sau bactriana, are doua,…