Coronavirus: Bilanţul pandemiei în lume la 1 iulie 2020 (AFP) Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 512.383 de morti in lume de cand China a anuntat oficial aparitia bolii in decembrie, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, miercuri, la orele 19.00 GMT. Peste 10.564.050 de cazuri de infectie au fost diagnosticate oficial in 196 de tari si teritorii de la inceputul pandemiei, dintre care cel putin 5.341.000 sunt considerate vindecate in prezent. Numarul cazurilor diagnosticate nu reflecta insa decat o parte din numarul real al contaminarilor. Unele tari testeaza numai in cazurile grave, altele utilizeaza testele prioritar pentru… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

