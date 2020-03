CORONAVIRUS. Belgia INCHIDE frontierele. Care sunt exceptiile Belgia inchide frontiere, cu excepția transportului de marfa și camioane care ramane autorizat, precum și intoarcerea cetațenilor belgieni din țarile straine. Citește și: Gest socant la metrou! Ce a putut face un tanar in plina pandemie de coronavirus VIDEO Decizia ministrului de interne a fost luata dupa un ”contact intens” cu țarile vecine ale Belgiei: Franța, Germania, Olanda, Luxemburg și Regatul Unit. De asemenea, Germania a inchis frontierele cu Franta, Austria si Elvetia, in tentativa de a stopa propagarea coronavirusului, informeaza Bild, cel mai mare ziar german. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

