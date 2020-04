Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 13:00 – Un numar de 265 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, numarul total al imbolnavirilor ridicandu-se la 5.467, a informat vineri Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Dintre persoanele infectate, 729 au fost…

- Inca opt decese au fost raportate luni de Grupul de Comunicare Strategica din cauza COVID-19, ridicand astfel numarul total la 176 și la 25 pe cel al zilei. Deces 169 Barbat, 78 ani din jud. Suceava. Internat in SJU Suceava in 29.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 31.03.2020.…

- Pana astazi, 3 aprilie, au fost confirmate 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 445 noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 283 au fost declarate vindecate…

- In Romania au fost confirmate, pana astazi, 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 278 noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 267 au fost declarate vindecate…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut public, duminica, noul “bilanț” al persoanelor infectate cu noul coronavirus. Astfel, pana duminica, 29 martie, ora 13.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de…

- Inca un pacient infectat cu noul tip de coronavirus - o femeie de 76 de ani - a murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 18, informeaza Grupul de Comunicare Strategica, citat de Agerpres.

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța…

- UPDATE, ora 11:53 – Numarul cazurilor depistate cu coronavirus a ajuns la 70. Ultimele doua cazuri confirmate sunt la un barbat de 26 de ani din Mehedinti, venit din Italia pe 12 martie, si o femeie de 52 de ani, tot din Mehedinti, contact cu barbatul de 26 ani, venita din Italia tot in data de 12 martie,…