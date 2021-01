Copil lovit de mașină, la Hotarele. Șoferul s-a ales cu dosar penal Politistii rutieri din cadrul IPJ Giurgiu au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa fata de un barbat in varsta de 58 de ani din Ilfov dupa ce acesta a ranit un minor in varsta de 12 ani care se deplasa pe jos, pe langa bicicleta, pe marginea drumului DN 5 A in dreptul localitatii Hotarele. „Un barbat in varsta de 58 de ani din localitatea Popesti Leordeni, judetul Ilfov, in timp ce conducea un autoturism pe DN 5 A, pe sensul de mers Herasti-Greaca, in dreptul localitatii Hotarele, nu a pastrat o distanta laterala suficienta fata de un pieton, un minor in varsta de 12 ani care… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

