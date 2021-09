Copil de 4 ani, leziuni grave într-un accident ■ doi minori, de 4 si 9 ani au fost accidentati, la Roman ■ cel mai mic a suferit leziuni foarte grave, fiind trasportat la o clinica din Iasi ■ Copiii nesupravegheati de parinti ajung victime in accidente sau intra in tot felul de situatii neplacute, asa intimplindu-se si in ultima zi a lunii august, […] Articolul Copil de 4 ani, leziuni grave intr-un accident apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

