- Drama in plina pandemie. Aflat la Roma, un roman a ramas fara casa și fara loc de munca, informeaza oradesibiu.ro.Originar din Sibiu, Rusalim Lepșa, 34 de ani, a lucrat in ultimii ani in construcții, in Italia. Criza de coronavirus l-a lasat fara loc de munca și acum, tot ce vrea, este sa se intoarca…

- Italia vorbește deja despre un razboi global al maștilor și critica ceea ce considera o masura abuziva din partea Romaniei: blocarea unui transport de maști de protecție care ar fi trebuit sa ajunga in Peninsula. Reporter: Maști italiene, cumparate de noi, blocate in Romania. Ce se intampla in acest…

- Criza coronavirusului incepe sa jupuiasca pielea de pe corpul Romaniei. Și ne dam seama ca avem inima acasa, un plaman, cel mai greu afectat, in Italia, altul in Spania, rinichii in Franța sau cine știe pe unde și cate o celula in orice țara unde sunt romani. Fiecare membru din familiile desparțite…

- Italia sta acasa și lupta impotriva coronaviruslui. Joi seara, un filmuleț in care locuitorii din cateva blocuri din Napoli au ieșit pe balcoane și au inceput sa cante imnul Italiei, in cor, a devenit viral, informeaza Viva.ro. Vineri au aparut alte imagini induioșatoare. De data…

- Soferii de TIR-uri au inceput sa refuze cursele catre statele afectate de coronavirus, in special catre Italia, tara cu care Romania are importante schimburi comerciale, a declarat Augustin Hagiu, presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT). „Nu vreau sa fiu alarmist, dar am inceput…

- Aeronava care a venit de la Bergamo, marti noaptea, pe Aeroportul International Craiova, ar fi trebuit sa aduca 155 de pasageri. Au ajuns doar 110. Calatorii au completat si un formular in care a declarat zonele de unde vin, dar si locul unde vor sta in Romania. 94 de persoane venite din zonele de risc…

- Romanii care vin din regiunile italiene afectate de coronavirus trebuie sa completeze scurte chestionare. Calatorii trebuie sa isi lase numerele de telefon si adresa de e-mail la care pot sa fie gasiti. Pasagerii sunt obligati sa raspunda la patru intrebari, scrie Mediafax.Romanii care se…

- Presa austriaca a scris ca peste 22.000 de romance iși lasa copiii și batranii acasa, ca sa ingrijeasca batranii și copiii altora, iar ministrul sanatații s-a grabit sa lege acest abandon de creșterea numarului de cazuri de autism. Sociologul Gelu Duminica a taxat aceasta afirmație in emisiunea “Adriana…