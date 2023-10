Stiri pe aceeasi tema

- Aceștia aveau indicații clare cum sa ia prizonieri și mai ales, copii. Soldații israelieni au descoperit mai multe ghiozdane in apropiere de Fașia Gaza, in care erau explozibili." Este o geanta aici, un ghiozdan de școala, un ghiozdan de gradinița al unei fetițe pe care l-am gasit aici. L-am deschis…

- In fața Ambasadei SUA din Liban, protestatarii au rupt un culoar de ordine și chiar s-au auzit focuri de arma. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa. Large crowd of angry Lebanese citizens protest infront of the US embassy against the massacres in GazaClashes with security…

- La Amman, Iordania, prostestatarii și-au exprimat din nou furia fața de explozia devastatoare care a distrus spitalul Al-Ahli din Gaza și pentru care oficialii israelieni și palestinieni se invinovațesc reciproc. Manifestari asematoare au fost și marți seara, imediat dupa anunțul privind distrugerea…

- Noi imagini, publicate recent, arata cum militanții gruparii islamiste palestiniene Hamas au inceput sa traga asupra mai multor oameni ascunși in toalete ecologice mobile, in timpul masacrului de la festivalul de muzica organizat in aer liber in apopiere de kibbuțul Re'im, comis la finalul saptamanii…

- Planurile Austriei de miercuri, 11 octombrie, pentru evacuarea cetațenilor sai din Israel cu un avion militar au fost zadarnicite atunci cand singura sa aeronava C-130 Hercules disponibila a suferit o defecțiune tehnica, obligand autoritațile de la Viena sa le rezerve in schimb pasagerilor locuri la…

- Aniversare frumoasa, dragostea mea. @MichelleObama ."Ești uimitoare, amuzanta și frumoasa - sunt norocos sa spun ca ești a mea", a scris fostul lider de la Casa Alba intr-o postare pe X (fostul Twitter), impreuna cu o fotografie care arata cat de bine se mențin cei doi. Happy anniversary, sweetheart!…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a promis duminica, 2 octombrie, la Kiev sporirea ajutorului militar al UE pentru a sustine Ucraina in razboiul cu Rusia, dupa ce Congresul SUA a votat o masura care evita paralizia financiara a administratiei federale americane dar in acelasi timp elimina un…

- Armata ucraineana a distribuit o noua inregistrare video spectaculoasa care arata cum un atac cu sisteme HIMARS a surprins un grup de soldați ruși tocmai in timp ce incarca in camioane rachete pentru elicopterele de atac „Alligator”. „Salutari de la HIMARS. Distrugerea unui depozit rus de muniții in…