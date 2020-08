Coperta scadaloasă a Charlie Hebdo, în legătură cu începerea şcolii. Elevi cu sicrie în spate, în loc de ghiozdane FOTO In toata avalansa de idei si dezbateri pe tema inceperii noului an scolar se distinge atitudinea magazinului satiric Charlie Hebdo. Pozitia revistei franceze este una fatisa impotriva aducerii elevilor in clase, considerand asta o crima, insa caricaturistii o fac in stilul controversat cu care ne-au obisnuit. Charlie Hebdo a capatat o faima trista pe 7 ianuarie 2015, cand un atac armat in redactia de la Paris s-a soldat cu uciderea a zece jurnalisti si doi politisti. Caricaturile la adresa profetului Mahommed au stat la baza acestei actiuni care a provocat consternare in lumea intreaga. … Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Apropierea primului clopotel aduce multe nelinisti si semne de intrebare. Specialistii atrag atentia ca, inevitabil, vom asista la o crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2, mai ales in contextul in care autoritatile par oarecum nepregatite pentru inceperea anului scolar.

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, spune ca numarul de cazuri de infectari cu Sars-CoV-2 va crește... The post Alexandru Rafila: Va crește numarul de cazuri de Covid-19, dupa inceperea școlii / El susține ca nu știe țari unde școala sa fi reinceput fara o creștere a cazurilor…

- Pentru ca in curand va incepe școala cu totul diferit fața de alți ani, acum parinții trebuie sa completeze o declarație pe propria raspundere cum ca copiii lor sunt perfect sanatoși. Iata ce le-a transmis Nelu Tataru celor care nu sunt de acord!

- Ministerul Sanatatii a publicat marti-noaptea normele sanitare care ar trebui respectate la deschiderea noului an scolar, astfel incat sa se reduca pe cat posibil riscum imbolnavirilor de COVID-19. Documentul pus in dezbatere publica a provocat reactii negative mai ales din parte beneficiarilor educatiei,…

- Ministerul Sanatații a publicat pe site-ul sau un proiect aflat in dezbatere publica, referitor la normele care trebuie respectate pentru inceperea cursurilor școlare, in condițiile epidemiei de Covid-19.

- Procedurile privind organizarea inceperii noului an scolar vor fi finalizate in maximum 10 zile, a anunțat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. De asemenea, Guvernul vrea sa stabileasca un cadru in care profesorii sa-și imbunatațeasca performanța in lectiile online iar fiecare școala va trebui sa aiba…

- Remus Lapușan, candidatul PRO Romania la funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj, considera ca ar fi trebuit deja sa fie facute publice scenariile pentru inceperea școlii, precum și masurile aferente fiecarui scenariu. ”Analizand declarațiile și ritmul in care se iau deciziile, pare ca…

- Inceperea anului școlar la 15 septembrie și alegerile locale din 27 septembrie nu se amana. Autoritatile nu se gandesc in acest moment sa amane inceperea noului an scolar, nici a alegerilor locale, a anunțat sambata ministrul Sanatatii. Nelu Tatalu spune ca nu se va ajunge la este reinstituirea starii…