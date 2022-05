Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 16 aprilie, ora 01:00 – 17 aprilie ora 23:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Ismail, la intersecția cu str. Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins intre strazile Dimitrie Cantemir și Columna, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md.…

- Lucrarile de modernizare a malurilor Someșului continua. Un clujean a filmat cu drona șantierul de pe marginea raului. Reamintim ca decizia controversata a Primariei Cluj-Napoca, de a taia copacii de pe malul raului Someș a starnit furia opiniei publice. Activiștii civici ii cereau explicații edilului…

- Primaria a lansat programul municipal de finantare a proiectelor societatii civile. Potrivit unui comunicat al institutiei, suma totala disponibila ajunge la aproape 2,5 milioane lei. Pentru a putea accesa finantare, organizatiile neguvernamentale trebuie sa depuna proiecte in domenii precum: cultural…

- Peste 16.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat la noi in țara peste 7.200 de ucraineni, iar pe la cea cu Republica Moldova aproximativ 8.000. De la inceperea razboiului au intrat in Romania peste 397.000 de cetațeni ucraineni. Poliția…

- Instanta a luat aceasta decizie desi Paul Avataji obtinuse intre timp pentru modificarile ilegale ale blocului sau din zona Arcu o noua autorizatie de la Primarie. Anterior, el fusese amendat pentru podul si garajele transformate in apartamente. Instanta nu a mai tinut cont de noua autorizatie data…

- O decizie controversata a Primariei Cluj-Napoca, care vrea sa amenajeze malul raului Someș, a starnit furia opiniei publice. O organizației non-guvernamentala s-a autosesizat și ii cere explicații edilului clujean.„NU vrem copaci taiați inutil! Cerem Primarului Emil Boc sa explice de ce e necesar sa…

- Direcția de Lucrari Publice Baia Sprie a intervenit pe parcursul ultimelor zile la debarasarea zapezii din puncte cheie din oraș. „S-au degajat parcarile de la blocuri, caile de acces catre unitațile de invațamant și cele medicale, stațiile de autobuz și alte zone și imobile care erau blocate. Activitațile…

