- PodcasturiCu ce ganduri incheie profesorii anul 2020 Intr-un interviu pentru Sputnik Moldova, profesoara Lucia Caciuc-Roșioru a menționat ca anul 2020 a fost dificil și plin de provocari pentru profesori și elevi, intrucat multe lecții s-au desfașurat in regim online. Lipsa de comunicare fața…

- O parte dintre cadrele didactice din Craiova spun ca este nevoie de masuri ca școala sa inceapa normal pentru ca sunt specializari pentru care educația online nu asigura competențele necesare. De altfel, profesorii care au vorbit despre vaccinare au spus ca, in opinia lor, o buna parte din populație…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti o lege privind alocarea de fonduri externe nerambursabile pentru activitatile școlare in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2. Elevii vor beneficia de tablete și laptouri cu internet in valoare de 150 de milioane de euro, pentru a putea…

- SPRIJIN…Fundatia World Vision Romania se implica in dotarea solilor din mediul rural al judetului Vaslui, cu infrastructura necesara desfasurarii cursurilor online. ONG-ul a sprijinit, astfel, in ultimele luni, scolile din 12 comune si un oras cu tablete cu internet, table interactive, camere web si…

- Gest nobil și de urmat facut de elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnaziala din Smeeni, intr-un proiect de voluntariat sprijinit de parinți. Ei au strans o suma de bani și au cumparat produse alimentare, pe care le-au donat secției U.P.U.-S.M.U.R.D. de la Spitalul Județean de Urgența Buzau,…

- V.S. Autoritatea locala din orașul prahovean Azuga pregatește un proiect european pentru achiziționarea de tablete școlare și alte echipamente informatice necesare desfașurarii activitații didactice in sistem online in unitațile școlare din localitate. Potrivit primarului orașului Azuga, George Ciprian…

- Primaria Teiuș, a depus un proiect european, avand ca obiect Asigurarea accesului elevilor Liceului Teoretic Teiuș la procesul de invațare online prin furnizarea tabletelor școlare și a altor echipamente IT pentru activitați didactice. Valoare totala a echipamentelor pentru facilitarea procesului de…

- Cadrele didactice vor sustine inspectiile scolare pentru examene in noi conditii, impuse de pandemie. Astfel pentru obtinerea gradelor didactice I si II inspectiile se vor face online. Aceeasi posibilitatea o au si debutantii care s-au inscris la examenul national pentru definitivat. Inspectiile scolare…