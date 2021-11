Sierra Leone. Cel putin 80 de morti in urma unei explozii dintr-un depozit de carburant

Explozie intr un depozit de carburant, in Sierra Leone Cel putin 80 de persoane au murit in urma unei explozii dintr un depozit de carburant, vineri seara, 5 noiembrie 2021, in zona industriala din Freetown, capitala statului… [citeste mai departe]