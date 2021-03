Consultații poetice și coregrafice ⎢ Valentina de Piante Pe 19 martie 2021, Valentina de Piante este prima dintre cei patru artiști invitați sa ofere consultații coregrafice in cadrul unui proiect lansat anul trecut in parteneriat cu Insula 42 și PEN Romania, caruia, in 2021, i se alatura și Centrul Național al Dansului București. Istoria consultațiilor poetice Cu ani... The post Consultații poetice și coregrafice ⎢ Valentina de Piante appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceste noi servicii se adauga celor cinci rute deja existente operate de la Bucuresti catre unele dintre cele mai populare destinatii de vacanta din Grecia. Astfel, pasagerii din Romania se pot bucura de calatorii sigure, accesibile si rapide cu Wizz Air pe opt rute catre destinatii din Grecia in aceasta…

- O noua tranșa de vaccin anti-Covid, produs de Moderna, a ajuns in Romania. Aproape 80.000 de doze vor fi distribuite in țara Astazi, 24 februarie, au sosit in țara, pe cale terestra, o noua tranșa a vaccinurilor livrate de Moderna, care consta in 79.200 de doze. In data de 2 martie 2021, dozele de vaccin…

- Numarul reacțiilor severe dupa vaccinare incepe sa creasca. Un doctor rezident din Cluj a facut semipareza dupa ce i-a fost injectat serul. Aceasta este a doua reacție severa adversa din Romania, prima fiind inregistrata ieri. Un medic din județul Valcea, vaccinat, joi, cu doza de rapel, a suferit o…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica avertizeaza in legatura cu o noua metoda de atac, identificata la nivel european, care se foloseste de serviciul de mesagerie vocala pentru a eluda sistemul de autentificare in doi pasi pe dispozitivele utilizatorilor, potrivit Agerpres.…

- Scrisoare deschisa adresata președinților Republicii Moldova, Romaniei și SUA. Bugetul R.Moldova ar putea fi prejudiciat cu peste 130 de milioane dolari, in urma unor scheme frauduloase puse in aplicare de un grup de juriști și agenți economici din R.Moldova și Romania. Asupra acestei probleme atenționeaza…

- Romania are sansa istorica sa demareze proiecte si reforme majore in acest an, dupa un an 2020 care a adus cel mai ridicat nivel de incertitudine din istoria postbelica, considera reprezentantii Camerei de Comert Americane in Romania, AmCham. "Dupa 2020, anul cu cel mai ridicat nivel de…

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 anunta ca procesul de vaccinare continua atat in centrele de vaccinare deschise in Bucuresti, cat si in tara, fiind distribuite 5.800 de doze de vaccin. La nivel national, au fost activate 82 de centre de vaccinare.…

- Trofeul Centrului National al Dansului Bucuresti "pentru contributia remarcabila adusa dansului contemporan in Romania" a mers anul acesta catre 21 de artiști. Citește și: LISTA deputatilor si senatorilor - Cum se impart pe judete si pe partide cele 465 de mandate/ DOCUMENT Pentru cea…