- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis, ca Uniunea sustine un guvern de coalitie si nu doreste alegeri anticipate.Citește și: ULTIMA ORA Maria Sarapova se retrage din tenis: 'Sunt gata sa escaladez un nou munte, sa concurez…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, ca social-democratii nu intentioneaza sa voteze un guvern minoritar al PNL si a opinat ca presedintele intentioneaza sa prelungeasca actuala criza politica. "Noi am spus ca daca se…

- Liderul TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca pierzatorul politic al momentului este Ludovic Orban si ca liderul PNL va fi parasit cat de curand de presedintele Klaus Iohannis, dar si de colegii sai de partid.

- Presedintele USR, Dan Barna a dezvaluit, joi, la Palatul Cotroceni, discutiile cu presedintele Klaus Iohannis, pentru noul premier, in urma demiterii Executivului Orban prin motiune de cenzura."Presedintele a spus ca va respinge orice varianta de guvern PSD", a spus Barna. USR a venit la Cotroceni cu…

- Marcel Ciolacu a mers impreuna cu mai multi lideri PSD, consultari la Palatul Cotroceni pentru a-i propune presedintelui Klaus Iohannis ca Remus Pricopie sa fie premier. "Am fost invitati astazi de catre presedintele Romaniei, constitutional, sa luam parte la consultari. Din acest moment,…

- Guvernul va promova o legislație pentru alegerea primarilor in doua tururi, in foarte scurt timp, a anunțat presedintele Klaus Iohannis. Declarația sa vine cu o zi inainte ca executivul condus de Ludovic Orban sa se reuneasca intr-o noua sedinta. Seful statului a refuzat sa spuna daca acest lucru se…

- PSD nu sustine organizarea alegerilor anticipate. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a criticat acest demers pe motiv ca ar arunca Romania intr-o criza politica. Marcel Ciolacu: Nu cred ca vor fi alegeri anticipate din mai multe motive. In primul rand, nu exista o criza politica in Romania, in Romania avem…

