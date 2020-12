Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Liber al Navigatorilor a transmis ca o nava cu 12 navigatori sirieni la bord a fost abandonata in Portul Constanta, marinarii sunt neplatiti de peste un an, proviziile sunt pe sfarsite, iar combustibilul, terminat, anunța news.ro. Potrivit Sindicatului Liber al Navigatorilor, nava…

- Dragorul maritim Locotenent Lupu Dinescu a revenit in portul Constanța dupa o misiune de peste 500 de mile marine. Misiunea care a ținut trei saptamani s-a desfașurat in Marea Neagra sub pavilion NATO, potrivit Mediafax. Dragorul maritim Locotenent Lupu Dinescu s-a intors miercuri, in portul…

- Agentii economici straini sunt obligati sa faca demersuri necesare pe langa Biroul National de Codificare din tara de origine, in vederea obtinerii codului NATO de agent economic.Baza Logistica Navala Ministerul Apararii Nationale U.M. 02022 Constanta organizeaza licitatie publica pentru atribuirea…

- Fregata "Regina Maria" si-a incheiat, mai repede decat era planificat, misiunea NATO la care participa, in Marea Mediterana, dupa aparitia primelor doua cazuri de militari infectati cu noul coronavirus, la sfarsitul saptamanii trecute. Nava a acostat vineri, 13 noiembrie, in portul militar Constanta,…

- Aproape jumatate dintre membrii echipajului fregatei Regina Maria au fost diagnosticați cu Covid, in urma unei testari facute luni, in Turcia. Fregata a acostat vineri in Portul militar Constanța și a incheiat astfel, mai repede decat era planificat, misiunea NATO din Marea Mediterana, conform Mediafax.Citește…

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au descoperit la controlul de frontiera al unei nave sosite din Turcia doi cetateni din Republica Guineea imbarcati clandestin la bord.

- Un proiect ambitios de infrastructura ar putea fi implementat in curand in Romania. Este vorba de o autostrada si o linie de cale ferata, care sa lege portul Constanta de portul Gdansk din Polonia.

- Franta a acuzat joi Turcia ca a trimis mercenari sirieni pentru a lupta in conflictul din Nagorno-Karabah si a spus ca va colabora cu Rusia pentru a se ajunge la un armistitiu intre Azerbaidjan si fortele etnice armene, informeaza Reuters. Turcia a negat ca a trimis mercenari sa ia parte la conflict.Franta,…