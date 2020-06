Constanta: Strada Ionel Perlea, din cartierul Compozitorilor, in etapa premergatoare asfaltarii (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, in cadrul ședinței Consiliului Local Slobozia de joi, 28 mai 2020, consilierii locali au dezbatut propunerea Oyl Company Holding AG privitoare la finalizarea complexului comercial din Cartierul «Pepiniera». Investiția are o valoare estimata de 3 milioane de euro, iar pentru finalizarea…

- Compartimentul Comunicare si Mass Media din cadrul Primariei Municipiului Constanta aduce la cunostinta locuitorilor ca strada Haricleea Darcleacute;e a fost imbracata in asfalt."Infrastructura rutiera a fost construita de la zero, lucrarea fiind cuprinsa in programul de investitii pe care Primaria…

- bull; Echipele SC Confort Urban SRL actioneaza simultan in patru locatii. Biroul de Presa al Primariei municipiului Constanta informeaza se lucreaza intens pentru imbunatatirea conditiilor de trafic rutier din cartierul Compozitorilor.Echipele SC Confort Urban SRL actioneaza simultan in patru locatii.…

- Angajatii Confort Urban amenajeaza carosabilul pe strada Paul Constantinescu. Tot in cartierul Compozitorilor continua reabilitare carosabilului pe strada Haricleea Darcleacute;e.Strada de pamant este construita de la zero, lucrarea fiind cuprinsa in programul de investitii pe care Primaria Municipiului…

- Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban SRL, continua programul de investitii in amenajarea carosabilului pe strazile din cartierul Compozitorilor.Echipele administratorului drumului public au demarat lucrarile de consolidare a infrastructurii rutiere pe strada Haricleea Darcleacute;e.…

- Proiectul de reamenajare a tramei stradale din cartierul CET prinde contur. Echipele SC Confort Urban SRL continua procesul de asfaltare a zonei pietonale și carosabile pe aleile dintre blocuri. Muncitorii au acționat ieri pe aleea Albatrosului unde carosabilul și trotuarele au fost asfaltate. De asemenea,…

- Proiectul de reamenajare a tramei stradale continua in cartierul CET. Echipele SC Confort Urban SRL se ocupa de procesul de asfaltare a zonei pietonale si carosabile pe aleile dintre blocuri. Muncitorii au actionat ieri pe aleea Albatrosului unde carosabilul si trotuarele au fost asfaltate.De asemenea,…

- Etapa a 2-a din play-out-ul Ligii I la fotbal a adus formatiei FC Viitorul primul succes, jucatorii pregatiti de Gheorghe Hagi trecand de Academica Clinceni, scor 3-2, la capatul unui meci cu rasturnari pe tabela. Viitorul a condus cu 1-0, dupa reușita lui Cristi Ganea, aflat la meciul cu numarul 100…