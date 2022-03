Consiliul Județean și Crucea Roșie Iași organizează campania „Umanitatea nu are granițe” In urma aprobarii Protocolului de Colaborare intre CJ Iași și Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania (SNCRR) – Filiala Iași pentru desfașurarea campaniei „Umanitatea nu are granițe”, Consiliul Județean va pune la dispoziția SNCRR un spațiu in incinta Centrului Expozițional Moldova pentru depozitarea și colectarea de bunuri și materiale destinate cetațenilor afectați de conflictul militar din Ucraina. Totodata, va fi amenajat un cort al Crucii Roșii in parcarea Consiliului Județean Iași, pentru colectarea de donații pentru civilii din Ucraina, care se confrunta nu doar cu o criza militara,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

